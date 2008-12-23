КМУ намерен заключать соглашения со странами-добытчиками газа

Правительство Украины планирует с 2010 года заключать соглашения на поставку газа со странами, которые его добывают.

Такие планы содержатся в проекте Программы деятельности Кабинета министров Украины "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие", зарегистрированном в Верховной Раде.

«Обеспечение заключения двусторонних договоров со странами, где добывается природный газ и нефть, с целью диверсификации источников поступления таких ресурсов, в том числе путем получения прямого доступа к разработке их месторождений», - говорится в документе.

Кроме того, планируется обеспечение максимально возможных объемов финансирования геолого-разведочных работ в Украине и обеспечение реализации международных инвестиционных проектов за пределами Украины в соответствии с заключенными договорами, в частности относительно реализации в 2009-2012 годах проектов по разведке, разработке и эксплуатации месторождений углеводородов в Египте, ОАЭ и Ливии.