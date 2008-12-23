Доллар до конца года будет стоить 7/7,5 грн. – Foyil

С учетом планируемых Национальным банком Украины стабилизационных мер курс до конца текущего года будет находиться на уровне 7,0-7,5 грн./дол. Об этом сообщил УНИАН аналитик Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН. «В настоящий момент мы прогнозируем курс на уровне 7,0-7,5 грн./дол. до конца текущего года», - отметил он.

«Очевидно, что объявленные меры должны снизить ажиотажный спрос на доллары на межбанковском рынке и устранить масштабные спекуляции», - сказал аналитик. По его мнению, ограничение рефинансирования в национальной валюте должно помочь гривне укрепиться вследствие недостаточного ее предложении.

По словам В.ГАБРИЕЛЯНА, регулятивные меры на валютном рынке, которые должны устранить «лазейки» для осуществления спекуляций, должны способствовать тому, что банки не будут иметь возможности направить избыточные объемы гривны на валютный рынок. «Реальный эффект от этих шагов должен проявиться, как только будет объявлено о запуске этих механизмов, что, по нашему мнению, будет происходить уже сегодня и в начале следующей недели», - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, НБУ намерен стабилизировать курс гривны путем дальнейших рыночных интервенций, ужесточения регулятивных мер и ограничения рефинансирования банков в национальной валюте.