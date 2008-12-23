Межбанк: доллар установился на уровне 8/8,2 грн.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,70/8,15 грн., к 11:00 сузился спрэд 7,85/8,13 грн., а к 12:00 повысились до 8,03/8,15 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,00/8,20 грн.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, в 16:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,8788/8,0000 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2700/0,2800 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2750/0,2840 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2760/0,2830 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 28,3537 (+0,0847) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3935/1,4020 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7660/11,4015 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,9790/11,3770 грн., а к 12:00 ушли вверх - 11,1940/11,3915 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,1755/11,4850 грн.