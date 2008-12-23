ВР приняла к рассмотрению проект Госбюджета-2009

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета на 2009 год, представленный сегодня правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Верховная Рада в дальнейшем будет работать над данным проектом документа с тем, чтобы он был принят.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, до 12.00 среды, 24 декабря, парламентские комитеты и фракции должны подать свои предложения к проекту Госбюджета для подготовки его к первому чтению.

Он отметил, что в среду в 15.00 состоится заседание Бюджетного комитета, который собственно и будет аккумулировать все предложения. В четверг проект Государственного бюджета на 2009 год будет вынесен для рассмотрения его в сессионном зале в первом чтении.

При этом, по его словам, на протяжении среды и четверга ВР будет рассматривать и принимать решения относительно тех 17 законопроектов, которые касаются наполнения доходной части бюджета. В.ЛИТВИН отметил, что в зависимости от их принятия будут корректироваться показатели Госбюджета.

На голосование Верховной Рады выносилось предложение от фракции Партии регионов относительно отклонения данного проекта документа и направления его в правительство на доработку. Однако это предложение поддержали 198 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разработал проект государственного бюджета на 2009 год с доходами на уровне 237,5 млрд. грн. и расходами – 265,6 млрд. грн. Дефицит составит 2,96 % ВВП, или 31 млрд. грн.