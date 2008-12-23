Минимальную зарплату могут поднять до прожиточного минимума

Кабинет министров предлагает к концу 2009 году поднять размер минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума в 669 гривень.

Это предусмотрено проектом Госбюджета на 2009 год, поданным для рассмотрения в Верховную Раду.

Документом предлагается установить с 1 января 2009 года размер минимальной заработной платы на уровне 605 грн., с 1 апреля - 625 грн., с 1 июля - 630 грн., с 1 октября – 650 грн. и с 1 декабря 2009 года – 669 грн. в месяц.

Вместе с тем, прожиточный минимум на одного человека и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам, предложено оставить на уровне декабря 2008 года - 669 грн.

Напомним, в Украине с 1 декабря 2008 г. размер минимальной заработной платы увеличен с 545 грн. до 605 грн.