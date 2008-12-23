Облигации являются выгодным инвестиционным инструментом

Украинские долговые бумаги являются привлекательным инвестиционным инструментом как для внутренних, так и для зарубежных игроков, отмечается в аналитической записке инвестиционной группы «Сократ», переданной УНИАН.

По словам аналитиков, в то время как акции украинских компаний, подобно западным бумагам, демонстрируют негативную динамику, облигации характеризуются наилучшим соотношением надежности и доходности. Негативные тенденции на украинских и международных фондовых площадках, текущее снижение цен на мировых рынках сырья и пессимистичные ожидания в кратко- и среднесрочной перспективе приводят к выводу о необходимости рекомендации пересмотра процента акций в инвестиционных портфелях в сторону уменьшения. При этом отечественные долговые бумаги, в особенности деноминированные в долларе еврооблигации, продолжают показывать положительную доходность.

Как отмечают в инвестиционной группе «Сократ», несмотря на то, что номинированные в гривне корпоративные облигации, торгующиеся на ПФТС, продолжают демонстрировать хорошие уровни доходности, они все же существенно проигрывают в сравнении с еврооблигациями. Главной причиной этого является предполагаемая 25% девальвация гривни в 2009 году, полностью нивелирующая доходность облигаций внутреннего займа.

В то же время, по мнению аналитиков, еврооблигации сейчас существенно недооценены по сравнению с их справедливыми ценами. Основной причиной этого являются три нижеследующих фактора. Во-первых, западные инвесторы пытаются избавиться от украинских еврооблигаций, что приводит к повышенному предложению бумаг без соответствующего спроса. Одной из основных причин этого явления является массовый выход инвесторов из развивающихся рынков, для обеспечения ликвидности их основных видов деятельности.

Во-вторых, отмечают аналитики, западные инвесторы проявляют излишнюю осторожность и переоценивают как суверенные риски Украины, так и риски конкретных компаний. В частности, они недооценивают как потенциальный уровень поддержки крупных банков со стороны государства в случае возникновения такой необходимости, так и поддержку со стороны зарубежных материнских структур. Таким образом, переоценка риска вызывает снижение спроса и увеличение предложения на украинские еврооблигации.

В-третьих, подчеркивают аналитики, существуют трудности, связанные с приобретением еврооблигаций украинскими инвесторами, которые могут более точно учесть риски эмитентов. Таким образом, спрос на облигации находиться ниже справедливых значений, которые могли бы быть достигнуты в случае возможности быстрого вхождения отечественных инвесторов на этот рынок. Когда украинские инвесторы станут более осведомлены о привлекательности еврооблигаций, повысившийся спрос вызовет уменьшение доходности этих бумаг в течение нескольких месяцев.