Суд Англии вынесет решение по "долгу Януковича" в апреле - Данилюк

Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 миллиарда долларов перед Российской Федерацией, сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление министра финансов Александра Данилюка.

"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может уже в апреле", - отметил он.

По мнению Данилюка, представители украинской стороны аргументированно доказали свою позицию.

Ранее в России также сделали свои прогнозы. Так, Минфин РФ ожидает решения суда Англии в промежутке от 1 до 3 месяцев. При этом ведомство выразило уверенность в том, что приведенная Украиной аргументация не выдерживает критики.

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Как отмечалось, суд начал рассмотрение дела 17 января. По итогам заседаний суд должен принять решение, рассматривать иск в ускоренном порядке или идти по пути стандартного процесса.

Как сообщал УНИАН ранее, в Лондоне Высокий суд Англии, 19 января провел заключительный день слушаний российского представления относительно ускорения решения по делу об иске России к Украине из-за долга в три миллиарда долларов, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича одолжило в последние месяцы пребывания у власти.

Напомним, в Кремле недовольны, что Международный валютный фонд изменил свои правила, которые позволяют кредитовать Украину без уплаты России долга экс-президента Виктора Януковича в 3 миллиарда долларов.

"Москва последовательно выступала и выступает против модификации правил выделения новых траншей под конкретные ситуации, под сиюминутную политическую конъюнктуру, о чем, собственно, идет речь в случае с Украиной", - сказал Песков.