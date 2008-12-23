Тимошенко: средняя зарплата вырастет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в 2009 году среднемесячная зарплата в стране повысится на 13,75% и достигнет 2,093 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Верховной Раде, представляя проект Государственного бюджета на 2009 год и Программу деятельности правительства.

“С учетом инфляционных составляющих средняя заработная плата планируется в таком масштабе, чтобы люди чувствовали стабильность в социальных расходах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, ожидается, что в 2008 году среднемесячная заработная плата будет составлять 1,840 тыс. грн.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в следующем году обязательно будет проведена ревизия льгот для чиновников. “Если эти льготы не имеют права на жизнь, то они должны быть сокращены, начиная от льгот депутатам и чиновникам”, - сказала она, отметив, что для ключевых категорий льготников преференции будут сохранены.