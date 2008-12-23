Почему нефтепродукты в Украине резко подорожали?

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело по факту резкого роста цен на светлые нефтепродукты. Данное расследование коснется как общегосударственного, так и региональных рынков топлива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, начиная с середины декабря т.г., наблюдается повышение отдельными нефтетрейдерами цен на бензины и дизельное топливо. По имеющейся в АМК информации, в Украине цены повысились в среднем на 5-7%, тогда как мировые цены на нефть неуклонно снижались.

«Насколько обоснованными на сегодня являются действия игроков внутреннего рынка нефтепродуктов - покажет расследование. Чтобы установить действительные причин роста цен на нефтепродукты, специалисты комитета приступили к проведению обстоятельного экономического анализа ситуации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев), с 12 по 19 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 2,3-3,2% (в среднем на 2,9%): бензин А-76 - увеличились на 2,7% - с 4,13 грн./литр до 4,24 грн./литр; бензин А-92 - увеличились на 3,2% - с 4,43 грн./литр до 4,57 грн./литр; бензин А-95 - увеличились на 3,2% - с 4,63 грн./литр до 4,78 грн./литр; дизельное топливо - увеличились на 2,3% - с 5,13 грн./литр до 5,25 грн./литр.

Напомним, в этом году органы АМК рассмотрели свыше 30 дел о нарушении нефтетрейдерами конкурентного законодательства. В целом к ответственности было привлечено свыше 300 операторов, которые работают как на региональных, так и на общегосударственных рынках топлива. Среди таких - ЗАО «ЛИНИК» и ЗАО «Укртатнафта», которые за монопольные злоупотребления с ценами на нефтепродукты были оштрафованы на 500 тыс. грн. и 300 тыс. грн. соответственно.