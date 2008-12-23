Стабилизация на валютном рынке произойдет через 7 дней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что через 7 дней произойдет стабилизация на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее творится сегодня».

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что гривня сегодня недооценена, передевальвирована. Он выразил надежду, что на этой неделе будет преодолено „психологическое давление” на гривню, из-за которого, в частности, и произшла ее девальвация.

„Гривня приняла удар торгового баланса, платежного баланса, дефицита бюджета. Надеюсь, что в эти дни решается судьба и по психологическому фактору. Как только стала известна макроэкономика (показатели – УНИАН), как только были произведены платежи по долгам за газ 17 декабря, была применена тактика по стабилизации курса”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, тактика заключалась в том, что НБУ заявляет наперед, по какому курсу будет осуществляться продажа или покупка валюты НБУ, был установлен соответствующий коридор, и тому подобное.

„Начиная с четверга, мы приступили к тактике, цель которой - атаковать те обстоятельства, которые на психологическом уровне формировали ажиотажный спрос, а за ним - спекуляции на валютном курсе. Три дня подряд, включая сегодняшний день, межбанк входит в рыночное русло”, - сказал В.ЮЩЕНКО.