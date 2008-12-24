Правительственный проект бюджета - „бюджет кризиса”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет правительственный проект государственного бюджета на 2009 год „бюджетом кризиса”, который не будет способствовать выходу из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня».

„Это очень проблемный документ, с которым будет очень тяжело жить”, - сказал Президент.

По его словам, сегодня в парламенте произошло то, что должно было произойти еще 15 сентября, когда правительство должно было подать на рассмотрение парламента проект основного бюджетного закона страны. (Кабмин во вторник представил в ВР проект бюджета-2009 – УНИАН).

В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что впервые за всю историю независимости страны министр финансов отказался представлять его в парламенте. „Не желает докладывать”, - сказал он о министре.

„С точки зрения проблем бюджета я откровенно хочу сказать, что это - бюджет кризиса, это бюджет, который не дает ответа на достойный выход, – честный, непопулистскй, из ситуации. Бюджет, который не будет побуждать нацию к действиям или систему власти к действиям. Это мои оценки, потому что я не увидел честной оценки правительства по всем проблемным вопросам, для того чтобы иметь достойный бюджет. Замалчивать сегодня эту проблему, значит, работать на стихию”, - сказал он.

Президент раскритиковал наличие дефицита в проекте бюджета, а также методы формирования стабилизационного фонда. Также он назвал проблемным макроэкономические показатели бюджета. В частности, заложенные в проекте показатели ВВП, инфляции и т.п.

По мнению Президента, правительственный бюджет на следующий год может повлечь серьезные проблемы для местных бюджетов.