American Express получит 3,39 млрд. долл.

Компания кредитных карт American Express Co., которая в настоящее время преобразуется в банк, получит 3,39 млрд. долл. нового капитала в рамках американской антикризисной программы TARP, сообщает 23 декабря k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

На втором этапе программы помощи проблемным активам (Troubled Asset Relief Program) более 190 региональных банков, коммерческих кредиторов, страховщиков и эмитентов кредитных карт пытаются получить помощь от министерства финансов США. American Express, которой грозит рост количества дефолтов среди владельцев кредитных карт, в ноябре получила от Федеральной резервной системы США разрешение на реорганизацию в коммерческий банк. Это дало ей доступ к программе TARP размером 700 млрд. долл.

Министерство финансов купит привилегированные акции American Express, приносящие 5% дивидендов в течение первых пяти лет и 9% в последующие годы. Компания также продаст минфину ордера на покупку обычных акций в объеме до 15% привилегированного пакета.

Конкурент American Express, компания Capital One Financial Corp., получила предварительное согласие минфина на выделение ей 3,6 млрд. долл., а компания Discover Financial Services, получившая статус банковского холдинга на прошлой неделе, попросила 1,2 млрд. долл.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s на прошлой неделе понизило долгосрочный кредитный рейтинг American Express, а несколько аналитиков в декабре рекомендовали продавать акции компании, доходам которой угрожают рост безработицы и спад потребительских расходов.