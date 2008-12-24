Цена на золото снизилась

Цена на золото 23 декабря снизилась на фоне низких объемов торгов в преддверии праздников, следуя за ситуацией на рынке нефти, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на 9,10 долл. до 838,10 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 5,5% на отметке 10,26 долл. за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подешевел на 1,2% до 846,50 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся небольшим ростом на отметке 174,70 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 4,8% на отметке 1,281 долл. за фунт.