Минфин представит Кабмину законопроект о создании финансовой полиции 1 февраля – Данилюк

Министерство финансов Украины представит законопроект о создании Службы финансовых расследований, аккумулирующей функции налоговой милиции и экономических подразделений силовых структур, на ближайшем заседании Кабинета министров в среду, 1 февраля.

Об этом министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил в эфире "Громадське ТВ".

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"Я подаю законопроект. Он уже есть в Кабинете министров. В следующую среду он будет вынесен на заседание Кабинета министров. Мы там проведем дискуссию. Я уверен, что мы этот законопроект утвердим и направим в Верховную Раду", - сказал министр.

По его словам, принятие закона ускорит реформирование Государственной фискальной службы и ее преобразование из "репрессивного" органа в сервисную службу для налогоплательщиков.

Справка УНИАН. В рамках Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" №1797 от 21 декабря 2016 года, налоговая милиция продолжит свою работу и выполнение обязанностей до принятия нового закона о ее правопреемнице - финансовой полиции.