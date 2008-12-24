Госбюджет на 2009 год: в помощь бедным или богатым?

Выстраданный правительством проект государственного бюджета на 2009 год был 23 декабря представлен в Верховной Раде (напомним, что это второй текст за последние три месяца, докризисный вариант, поданный в сентябре, правительство само отозвало из ВР).

Презентовала проект главного финансового документа лично премьер Юлия ТИМОШЕНКО, что также стало неожиданностью для депутатов и не только. Президент раскритиковал ситуацию - впервые за всю историю независимости страны проект бюджета презентовал не министр финансов. „Не желает докладывать”, - сказал он о Викторе ПИНЗЕНИКЕ (по слухам, тот находится на больничном).

Премьер убеждала депутатов в необходимости принятия главного финансового документа страны, предложив народным избранникам самостоятельно распределить расходы, но не реформировать социальные статьи, оставив их на уровне запланированных. По ее словам, дефицита бюджета, который планируется на уровне 2,96 % от ВВП, хватает исключительно на покрытие социальных расходов. Впрочем, словосочетание "застабилизировать зарплаты и пенсии на уровне текущего года", лишь красивая обертка горькой пилюли. Прямым языком это звучит так - социалка расти не будет даже теоретически (в проекте), а фактически - доходы граждан "съест", как минимум, десятипроцентная инфляция.

“Мы сделали так, чтобы дефицит бюджета пошел не на проедание, а на развитие экономики. Я могу сейчас обратиться ко всем депутатам и фракциям с одним предложением – задача правительства подсчитать объективные доходы. Мы создали базу, чтобы вы правильно распределили расходы”, - отметила глава правительства.

Она признала, что подготовленный правительством проект госбюджета не идеальный, но тут же подчеркнула, что «бюджет в такой колоссальный кризис идеальным не будет». Премьер даже обратилась к оппозиции, призвав к сотрудничеству, но та в ответ напомнила, что оппозицией в данный момент является действующее правительство, ведь об этом лично заявила премьер.

Необходимость принятия документа она обосновала еще и тем, что в противном случае рейтинговые агентства мира понизят рейтинг Украины, каждого банка, каждого предприятия, и закроют дорогу к мировым кредитным ресурсам.

На чем базируется бюджет

В проекте предлагается установить доходы в 2009 году на уровне 237,547 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 182,314 млрд. грн., доходы специального фонда – 55,233 млрд. грн.

Расходы госбюджета в 2009 году предлагается запланировать на уровне 265,627 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 188,559 млрд. грн., спецфонда – 77,069 млрд. грн.

Правительство предлагает установить предельный размер дефицита госбюджета в размере 31 млрд. грн. (2,96 % от ВВП).

Доходы сводного бюджета запланированы на уровне 306 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 234,1 млрд. грн., спецфонда – 71,9 млрд. грн. И все эти показатели без учета цены на газ. Она до сих пор остается неизвестной. Сегодня «газовые переговоры» продолжатся в Москве. И не факт, что они будут результативными.

По словам премьера, в 2009 году среднемесячная зарплата в стране повысится на 13,75% и достигнет 2,093 тыс. грн. Она ожидает, что в 2008 году среднемесячная заработная плата будет составлять 1,840 тыс. грн. Интересно, в каких отраслях экономики, ведь половина из них, а именно основные наполнители бюджета – металлурги, химпром, углепром, строители находятся практически на грани банкротства?

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в следующем году обязательно будет проведена ревизия льгот для чиновников. Это главный тезис – борьба с богатыми. Но при этом она отметила, что для ключевых категорий льготников преференции будут сохранены. Опять напрашивается вопрос – кто ключевой льготник? К слову вспоминается анекдот о внучке декабриста: когда в 1917 году революционные массы начали громить дворцы "чтобы не было богатых", она недоуменно вопрошала "Надо же, а мой дед-декабрист хотел, чтобы не было бедных..."

Не забыла Тимошенко и о растущей безработице. По ее словам, реализация в Украине инфраструктурных и инвестиционных проектов поможет решить эту проблему. Но не уточнила, о каких инвестпроектах идет речь. Среди еще выживших инвестпроектов только те, что касаются Евро-2012. Все они связаны со строительством. Но смогут ли они охватить всех желающих? Строительная отрасль пострадала больше других от кризиса, массовые увольнения именной в этой сфере. Так что места на стройплощадках будут заняты теми, кто «не достроил» жилье.

Отметим, Государственный центр занятости прогнозирует в 2009 году увеличение уровня безработицы в Украине почти в полтора раза - до 9% против 6,2 % в 2008 году. Ожидается, что в следующем году в службы занятости обратится от 2,9 млн. до 3,5 млн. человек.

Оппозиция заявляет

Как утверждают во фракции Партии регионов, которая отказалась голосовать за принятие главного финансового документа страны, в документе предлагается следующее:

- замораживание минимальной заработной платы в бюджетной сфере на уровне октября 2008 года;

- занижение размера прожиточного минимума и связанных с ним государственных социальных стандартов, в частности - минимальной пенсии по возрасту, социальной помощи, в т. ч. семьям с детьми, детям-инвалидам, по безработице, стипендий, других социальных выплат и т.д.;

- резкое сокращение льгот, гарантий, компенсаций и государственной помощи малообеспеченным;

- отмена пересчета пенсий на рост заработной платы в предыдущем году;

- право Кабинета министров бесконтрольно, произвольно пересматривать порядок назначения и пересчета пенсий;

- ограничение доступа граждан, потерявших работу, к помощи по безработице, принуждение принимать участие в общественных работах;

- сокращение бесплатной медицинской помощи при лечении граждан в стационаре;

- ограничение права детей на бесплатное обеспечение учебниками в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях;

- повышение платы за учебу, переподготовку и повышение квалификации;

- сокращение доходов Пенсионного фонда вследствие сокращения фонда оплаты труда и отмены сбора за покупку-продажу валюты;

- беспрецедентное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цены на газ украинской добычи;

- дефицит средств на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, что неминуемо приведет к росту задолженности в бюджетной сфере и усугублению проблем коммунального сектора;

- запрет на выплаты денежной компенсации военнослужащим вместо вещевого довольствия и ограничение размера единоразовой денежной помощи при увольнении военнослужащих;

- сокращение объемов льготного долгосрочного кредитования молодых семей и одиноких граждан с целью строительства жилья.

- отмена расходов на обеспечение жильем работников образования, культуры, здравоохранения и других работников бюджетной сферы.

Слово за Гарантом

Президент раскритиковал подготовленный правительством проект госбюджета. «Это трагедия, это самый безответственный документ», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он отметил, что правительство несет прямую ответственность за подготовленный им бюджет.

В.ЮЩЕНКО также заявил, что самый большой удар в результате предложенной правительством бюджетной политики может быть нанесен именно по регионам. Он добавил, что в случае одобрения такого варианта бюджета, который предложило правительство, под большую угрозу будут поставлены межбюджетные отношения.

Президент раскритиковал наличие дефицита в проекте бюджета, а также методы формирования стабилизационного фонда. Также он назвал проблемным макроэкономические показатели бюджета. В частности, заложенные в проекте показатели ВВП, инфляции и т.п. К слову, эксперты уж замечают, что предложенный в проекте размер дефицита противоречит программе взаимодействия с МВФ и ставит под вопрос получение следующих траншей кредита.

В.ЮЩЕНКО отметил, что не является сторонником того, чтобы бюджет принимался тайком, без обсуждения, в том числе с органами местного самоуправления. „Досадно, что нация привыкла к тому, что бюджет страны - это предмет мечтаний одного человека, который с уникальным актерским мастерством будет обрисовывать фата-моргану, но парламент поставлен в ситуацию, когда большого выбора нет”, - сказал Президент.

Между тем, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ВР обязана принять бюджет. „Это должно состояться – первое чтение - в четверг, я думаю, оно и последним будет. Если не хватит четверга – давайте в субботу, воскресенье, следующий понедельник работать, но без бюджета входить в следующий год невозможно ни теоретически, ни политически”, - сказал Президент, добавив, что тот проект, который подготовила руководитель правительства, является „документом, против которого нет времени, возможностей и целесообразности оппонировать. Страна перед фактом поставлена”. При этом он добавил, что база 2008 года не позволит осуществить выплаты заработных плат, пенсий и других социальных платежей.

Эксперты

Эксперты компании «Astrum Investment Management» - ведущей инвестиционной компании - считают, что проект госбюджета на 2009 год основан на нереальных макроэкономических показателях, он базируется на более чем оптимистическом сценарии, а законы о дополнительном налогообложении опасны для экономического развития Украины.

Как отмечают эксперты, прогнозы роста ВВП на 0,4% и спада экспорта всего на 3,8% игнорируют существующую конъюнктуру на мировых рынках и масштабную рецессию, в которую сейчас вошли все ведущие экономики мира. В то же время, заниженная инфляция в 9,5% несколько компенсирует влияние на бюджет слишком позитивного прогноза экономического роста. Доходы государственного бюджета заложены на уровне 237,5 млрд. грн., что на 5,6 млрд. грн. выше, чем в 2008 г. Расходы бюджета должны составить 265,6 млрд. грн., что приведет к рекордному дефициту 27,9 млрд. грн. Дефицит в 3% от ВВП противоречит программе взаимодействия с МВФ и ставит под вопрос получение следующих траншей кредита.

Как подчеркивают эксперты, в поисках источников доходов бюджета в следующем году правительство предложило принять ряд налоговых законов. По крайней мере, одно нововведение - налог на недвижимость - прямо увеличивает налоговую нагрузку на экономику. Еще один пакет законов предусматривает переход от нескольких социальных налогов на единый социальный взнос. Опасения вызывает то, что такое положительное нововведение правительство предложило только сейчас, в условиях форс-мажора при подготовке бюджета на следующий год. После обнародования оригиналов документов станет более ясно, принесут ли предложенные изменения увеличение объемов налоговых сборов. «Мы считаем, что это нереально - в фазе экономического спада попытки государства увеличить налоговое давление могут только усугубить негативные процессы в реальном секторе», - подчеркивают эксперты.

«В марте 2009 г. мы ожидаем традиционного пересмотра бюджета, в котором будет учтено дальнейшее падение налоговых поступлений и, скорее всего, перенесены сроки дальнейшего повышения расходов на социальную сферу», - отмечают эксперты.

В продолжение темы - заявления премьера

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО срочного увольнения главы Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА из-за продолжения НБУ политики девальвации гривни. Премьер считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен уйти в отставку, «если он запутался со всеми этими коррупционными действиями (связанными с Нацбанком – УНИАН), не перегружая такой процедурой как импичмент парламент и другие органы власти».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все обвинения со стороны Президента и его Секретариата в ее адрес в причастности к валютным махинациям не отвечают действительности. «Это просто истерика человека, который уже не имеет никакой поддержки в обществе», - считает премьер.

“Глава Национального банка СТЕЛЬМАХ продолжает уничтожать гривню такими нелогичными интервенциями на валютный рынок. Именно поэтому я сейчас требую от Президента страны срочного увольнения главы Национального банка СТЕЛЬМАХА, срочного увольнения”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что в случае, если В.ЮЩЕНКО не отреагирует на ее требование, то вся персональная ответственность за курсовую политику ложится на Президента Украины. “Это персональная ответственность Президента, и он должен отчитаться за это перед обществом”, - подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что замена председателя НБУ приведет к стабилизации курса гривни на уровне 6-6,5 грн. Глава правительства призвала всех участников валютного рынка не принимать участия “в паниках и истериках, которые они (Президент Украины и глава Нацбанка – УНИАН) навязывают”.

Глава правительства по-прежнему считает, что существующая игра на курсе гривня-доллар была направлена на доведение страны до объявления дефолта, введение прямого президентского правления и, таким образом, продление властных полномочий В.ЮЩЕНКО в должности Президента.

“После того, что сейчас происходит в Верховной Раде по работе временной следственной комиссии, в Национальном банке Президент и его команда продолжают все это делать и дальше. Это высшая степень цинизма по отношению к Украине. Больше, чем Президент и его команда, им управляемый Национальный банк, национальные интересы Украины, Украину и ее будущее никто так не уничтожал”, - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что Национальный банк отказался рефинансировать государственные банки, которые готовы кредитовать дефицит бюджета.

«Национальный банк отказался рефинансировать те банки, которые согласились прокредитовать плановый дефицит бюджета, и это ставит на грань срыва выполнение бюджета Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что Нацбанк выделил более 11 млрд. грн. на рефинансирование банков, контролируемых Дмитрием ФИРТАШЕМ. «На данный момент профинансировано 600 млн. дефицита бюджета, по сравнению с 11 миллиардами, выданными на мошеннические операции. Так работает сегодня Президент, так он дает поручения Национальному банку, и так в Национальном банке сегодня работают два человека – господин СТЕЛЬМАХ и господин ШАПОВАЛОВ. Я хотела бы, чтобы эти вещи были прекращены», - подчеркнула глава правительства.

Бюджетная ситуация в ВР

25 декабря Бюджетный комитет Верховной Рады предложил принять проект Государственного бюджета на 2009 год в первом чтении и в целом как закон, заявил председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ во время выступления в парламенте. При этом он отметил, что должны быть учтены предложения Бюджетного комитета.

По словам Н.ДЕРКАЧА, ни одно предложение от депутатов и других комитетов парламента не было принято, так как они были поданы с нарушением Бюджетного кодекса, то есть, предложения по увеличению расходной части не были подкреплены адекватной ресурсной базой.

Кабинет министров полностью поддержало вышеукзанные предложения Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, Как передает корреспондент УНИАН, заявил заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ. Он подчеркнул, что с учетом этих предложений соответствующий проект закона может быть принят в первом чтении и в целом.

А.МЯРКОВСКИЙ отметил, что, в частности, было согласовано предложение об увеличении на 2,9 млрд. грн. помощи при рождении ребенка. Также учтены расходы в размере 1 млрд. грн. Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Однако результат голосования в парламенте получился отрицательным. Верховная Рада не поддержала в первом чтении и в целом как закон проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

«За» проголосовали 223 народных депутата (при необходимых 226) из 435, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов проголосовали 4 народных депутата, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” - 44 и почти в полном составе поддержали фракции БЮТ и Блока Литвина.

На голосование парламентариям сразу выносилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.

После нерезультативного голосования председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на голосование предложение вернуться к рассмотрению вопроса о государственном бюджете Украины на 2009 год. Но это предложение не набрало необходимого количества голосов. “За” него проголосовал лишь 221 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

26 декабря Верховная Рада снова, как и 25 января, не поддержала в первом чтении и в целом как закон государственный бюджет Украины на 2009 год.

«За» проголосовали 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов проголосовал «за» один народный депутат. Из фракции БЮТ проголосовали 155 народных депутатов, из фракции НУ-НС – 43. Фракция Блока Литвина в полном составе проголосовала за проект бюджета.

Во время выступления первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, который призвал народных депутатов принять проект бюджета, отметил, что невозможно увеличивать бюджет безмерно, учтя все предложения народных депутатов Украины.

По его словам, было сделано все, чтобы максимально предусмотреть предложения депутатов в законопроекте. «Да, бюджет трудный, но он реальный», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он подчеркнул, что «непринятие бюджета - это еще одно свидетельство, что политическая и экономическая стабилизация в Украине под знаком вопроса».

(УНИАН)