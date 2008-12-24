Фракция БЮТ требует заслушать отчет ВСК о работе НБУ

Фракция БЮТ требует в пятницу, 26 декабря, первым вопросам заслушать предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады о деятельности Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время утреннего пленарного заседания парламента заявил член фракции БЮТ, представитель этой комиссии Олег ЛЯШКО.

Он отметил, что председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и его первый заместитель Анатолий ШАПОВАЛ продолжают “совершать незаконные теневые и коррупционные сделки с государственными деньгами”.

«Поэтому фракция БЮТ обращается с предложением в пятницу первым вопросом поставить отчет ВСК», - сказал О.ЛЯШКО.

Он заметил, что с момента создания ВСК состоялось четыре заседания комиссии.

«Есть предварительный отчет, и ВСК готова выйти с этим отчетом», - сказал депутат. Кроме того, заметил О.ЛЯШКО, фракция БЮТ предлагает обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой внести в ВР предложение об отставке председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА и его заместителя А.ШАПОВАЛА.

«Отсутствие предложений по этим деятелям будет свидетельствовать о причастности Президента к валютным махинациям и к обвалу гривни», - добавил народный депутат.