Банкиры за ужесточение резервирования валютных кредитов

Банкиры позитивно оценили введение с 27 декабря т.г. постановления Национального банка об ужесточении резервирования валютных кредитов для заемщиков, у которых нет валютных доходов.

В частности, в комментарии для УНИАН председатель правления ОАО "Ощадбанк" Анатолий ГУЛЕЙ отметил: «Поскольку банк соглашается предоставить физическому или юридическому лицу долларовый кредит, он должен взять на себя больший риск по невозврату этого кредита. А учитывая, что проценты по резервированию были невысокими, я считаю, что банки легкомысленно относились к этому. В течение следующего года эта норма должна работать обязательно».

По словам председателя правления «БГ Банка» Константина ПОЛОСКОВА, эту норму необходимо было внедрить уже давно. «Цена того, что мы этого не сделали раньше, по большому счету, сейчас очевидна. Кредитная задолженность у банковских заемщиков на сегодня значительно увеличилась в связи с увеличением курса», – сказал он.

Также К.ПОЛОСКОВ отметил, что эта норма не ограничит кредитование. «На сегодня есть определенный диссонанс – население размещает депозиты в долларах, а кредиты необходимо выдавать в гривне. Я надеюсь, что Национальный банк будет последовательным в этой политике и внедрит рефинансирование валютных депозитов. Это было бы вообще идеально. То есть население имеет право выбирать валюту для размещения средств, а Нацбанк должен, по идее, рефинансировать их для того, чтобы банк мог оперировать средствами», – считает он.

Банкиры также отметили целесообразность сохранения этой нормы после окончания кризиса в банковской сфере.

Как сообщал УНИАН, с 27 декабря 2008 года Национальный банк Украины своим постановлением № 406 от 1 декабря 2008 г. ужесточит порядок выдачи валютных кредитов. В частности, банки будут обязаны изменить формирование резервов по кредитным операциям в иностранной валюте с заемщиками, у которых нет ресурсов валютной выручки.

При выдаче потребительского кредита в валюте – «стандартная» задолженность – банки обязаны резервировать 50% суммы кредита (в гривне – всего 2%); если просрочка по кредиту составляет хотя бы один день – задолженность «под контролем» – 100% (в гривне – 10%).

100-процентное резервирование должно быть и в остальных категориях задолженности: «субстандартная» (31-60 дней), «сомнительная» (61-90 дней) и «безнадежная» (свыше 91 дня). В гривне резервирование по «субстандартной» категории составляет 40%, по «сомнительной» – 80%. Ранее резервирование по валютным потребительским кредитам составляло 2% («стандартная» задолженность), 10% («под контролем»), 40% («субстандартная»), 80% («сомнительная») и 100% («безнадежная»).

Если кредит выдается заемщику без валютного дохода, к нему также применяется новая формула резервирования 50% и 100%. Если у заемщика имеются ресурсы валютной выручки, резервирования по кредитам составляют 2%, 7%, 25%, 60% и 100% соответственно.