Рост вакансий на рынке труда свидетельствует о преодолении кризиса - Гройсман

Количество вакансий на рынке труда по итогам 2016 года увеличилось на 46%, и это стало свидетельством того, что большинство компаний смогли преодолеть кризис и достичь роста, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"По итогам 2016 года видим позитивный сигнал экономического роста: по данным компании "HeadHunter Украина", в 2016 году количество вакансий увеличилось на 46%, и большинство компаний смогли преодолеть кризис и добиться роста, - отметил глава правительства. - Эти положительные тенденции нужно сохранить и усилить. Задача правительства - сделать экономический рост ощутимым для граждан".

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Ранее Гройсман подчеркивал, что Украина на текущий момент имеет все возможности для осуществления экономического прорыва, который будет основан на росте экспорта промышленных товаров и увеличении инвестиций.

В то же время, по данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2016 года выросло по сравнению с ноябрем на 13,5%, или на 52,9 тысячи человек, до 390,8 тысячи человек.

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года. В то же время, данный показатель вырос в первом квартале 2016 года до 9,9%, или 1,77 млн человек. Статистические данные по итогам 2016 года еще не обнародовались, однако прогнозный показатель - 9,2%. Прогнозный показатель на 2017 год - менее 9%.