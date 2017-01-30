Министр финансов назвал сроки получения Украиной четвертого транша кредита от МВФ

Министерство финансов Украины рассчитывает получить в феврале четвертый по счету транш кредита в размере порядка 1 млрд долл. от ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования, одобренной в марте 2015 года.

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Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы почти завершили переговоры, сейчас дорабатываем технические детали и ожидаем получения транша, как я уже говорил, в феврале», - сказал министр.

Вместе с тем, согласно обнародованному на сайте МВФ расписанию заседаний Совета директоров, принимающего решения о выделении средств, украинский вопрос до конца текущей недели отсутствует.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

По мнению правительства Украины, наша страна выполнила все условия, необходимые для получения следующего транша, а именно - вовремя приняла бюджет и провела «мягкую» национализацию крупнейшего банка «ПриватБанк».

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, в особенности МВФ, а также правительств стран «Большой семерки» остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.