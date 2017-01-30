Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень

Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд гривень.

Одним из направлений деятельности следователей, как подчеркнули в Госфинмониторинге, является противодействие финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. В правоохранительные органы уже поданы материалы 152 расследований на общую сумму 4,1 млрд грн.

«Госфинмониторинг на постоянной основе проводит идентификацию новоназначенных чиновников ДНР и ЛНР, актуализирует список «так называемых» чиновников и устанавливает счета этих личностей в банковских учреждениях Украины, - сообщили в ведомстве. - За указанный период (с марта 2014 года по апрель 2016 года - УНИАН) на счетах таких чиновников было заблокировано 28,5 млн грн».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Кабинет министров Украины одобрил план мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанный Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с заинтересованными государственными органами. Планом определены мероприятия законодательного, организационного и практического характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также внедрение в национальное законодательство Рекомендаций FATF и положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета относительно предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом.

В сентябре 2016 года Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация действий различных органов власти в борьбе с нелегальными финансовыми потоками и распространением оружия и терроризма.