Китай не будет девальвировать юань

Китай не будет девальвировать свою валюту, чтобы увеличить экспорт, сказал министр торговли Китая Чэнь Дэмин в своем интервью газете People`s Daily, которое было опубликовано в среду, передает Рейтер.

Ранее, на встрече Стратегический экономический диалог Китай - США Чэнь придерживался аналогичной позиции.

"В связи с падением спроса на иностранных рынках, роль обменного курса в стимулировании экспорта будет ограничена - это мера, о которой не стоит говорить", - сказал Чен в своем интервью.

Валюты ближайших соседей Китая падают, но Чэнь сказал, что Китай будет поддерживать стабильный курс юаня.

"Последнее время курсы валют некоторых стран значительно снизились, однако их экспорт также продолжает падать", - сказал Чен.

"Китай не будет рассчитывать на ослабление юаня в стимулировании экспорта", - сказал Чэнь.

В ноябре китайский экспорт упал впервые за последние семь лет, но, по словам Чэня, снижение экспорта было вызвано, в том числе, налоговой реформой.

"Зная, что с 1 декабря начинают действовать правила по возмещению налогов, многие компании намеренно откладывали экспорт", - сказал он.

Министр торговли сказал, что спрос на китайские товары может упасть еще сильнее в связи с мировым финансовым кризисом, и Китай намерен принять дополнительные меры, чтобы стимулировать экспорт.

Чэнь Дэмин сообщил, что Китай планирует для сохранения стабильности экономики переориентировать экспорт на развивающиеся страны, рынки которых в меньшей степени подвержены негативному влиянию мирового финансового кризиса, передает РИА Новости.

"Нам необходимо активно действовать на других рынках с тем, чтобы сократить потери экспорта в три ведущие экономики мира", - цитирует словам министра газета "Чайна Дэйли".

Чэнь Дэмин, выступая во вторник на рабочем совещании в Пекине, напомнил, что в настоящее время более 60% китайского экспорта приходится на США, ЕС и Японию, страны, наиболее сильно пострадавшие от мирового финансового кризиса. В этой связи он призвал китайский бизнес "всецело осознать значение развивающихся рынков" в Азии, Среднем Востоке и Южной Америке.

По последним данным, на фоне мирового кризиса обороты торговли Китая с развивающимися странами показывают уверенный рост. За 11 месяцев текущего года товарооборот между КНР и Индией увеличился на 41,6% и достиг показателя 48,8 миллиарда долларов. Для сравнения: американо-китайская торговля выросла в этот же период лишь на 11,6%.

Данные китайского таможенного управления свидетельствуют, что в ноябре в условиях мирового финансового кризиса впервые с 2001 года было зафиксировано сокращение объемов экспорта. В ноябре текущего года экспорт Китая составил 114,99 миллиарда долларов, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2007 года.

Согласно прогнозам, по итогам 2008 года объем китайской внешней торговли увеличится на 18% и достигнет 2,5 триллиона долларов.