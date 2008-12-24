Госбюджет-2009 базируется на более чем оптимистическом сценарии

Проект госбюджета на 2009 год основан на нереальных макроэкономических показателях, он базируется на более чем оптимистическом сценарии, а законы о дополнительном налогообложении опасны для экономического развития Украины.

К такому выводу пришли эксперты компании «Astrum Investment Management», проанализировав проект госбюджета на 2009 год, представленный правительством 23 декабря в Верховной Раде Украины.

Как отмечают эксперты, прогнозы роста ВВП на 0,4% и спада экспорта всего на 3,8% игнорируют существующую конъюнктуру на мировых рынках и масштабную рецессию, в которую сейчас вошли все ведущие экономики мира. В то же время, заниженная инфляция в 9,5% несколько компенсирует влияние на бюджет слишком позитивного прогноза экономического роста. Доходы государственного бюджета заложены на уровне 237,5 млрд. грн., что на 5,6 млрд. грн. выше, чем в 2008 г. Расходы бюджета должны составить 265,6 млрд. грн., что приведет к рекордному дефициту 27,9 млрд. грн. Дефицит в 3% от ВВП противоречит программе взаимодействия с МВФ и ставит под вопрос получение следующих траншей кредита.

Как подчеркивают эксперты, в поисках источников доходов бюджета в следующем году правительство предложило принять ряд налоговых законов. По крайней мере, одно нововведение - налог на недвижимость - прямо увеличивает налоговую нагрузку на экономику. Еще один пакет законов предусматривает переход от нескольких социальных налогов на единый социальный взнос. Опасения вызывает то, что такое положительное нововведение правительство предложило только сейчас, в условиях форс-мажора при подготовке бюджета на следующий год. После обнародования оригиналов документов станет более ясно, принесут ли предложенные изменения увеличение объемов налоговых сборов. «Мы считаем, что это нереально - в фазе экономического спада попытки государства увеличить налоговое давление могут только усугубить негативные процессы в реальном секторе», - подчеркивают эксперты.

Среди позитива законопроекта эксперты отмечают отказ от запланированного ранее повышения ряда показателей социальных расходов. Минимальная зарплата, должностные оклады в бюджетной сфере и прожиточный минимум на 1 января 2009 г. будут сохранены на уровне декабря 2008 г. Сокращение доходов госбюджета, наблюдаемое в конце 2008 г., не позволило бы профинансировать индексацию социальных выплат.

«В марте 2009 г. мы ожидаем традиционного пересмотра бюджета, в котором будет учтено дальнейшее падение налоговых поступлений и, скорее всего, перенесены сроки дальнейшего повышения расходов на социальную сферу», - отмечают эксперты.

По мнению экспертов, основное опасение по поводу нового бюджета, которое преследовало финансовые рынки Украины, к счастью, не должно реализоваться. Самая большая угроза исходила от возможного эмиссионного финансирования дефицита бюджета. Однако, как подчеркивают эксперты, несмотря на значительность величины дефицита в 3% от ВВП, подобный дефицит может быть профинансирован благодаря предоставлению 0,5 млрд. долл. Всемирным банком и 1,7 млрд. евро Евросоюзом, что должно уберечь финансовую систему страны от полного разбалансирования.

«Astrum Investment Management» – полнофункциональная независимая инвестиционная компания, вышедшая на украинский фондовый рынок в сентябре 2008 года.

Ключевыми направлениями деятельности Astrum являются инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами и доверительное управление активами в соответствии с мировыми стандартами.

Штат «Astrum Investment Management» на сегодня насчитывает более сорока сотрудников, в числе которых аналитики, покрывающие все основные секторы украинской экономики, и эксперты с опытом работы в различных сегментах фондового рынка.

Среди клиентов Astrum - ведущие украинские и международные компании, частные инвесторы.