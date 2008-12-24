НБУ непрозрачно использовал резервы для поддержки банков

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает, что Национальный банк Украины непрозрачно использовал свои валютные резервы для поддержки банковской системы государства.

Такое мнение он высказал в интервью газете „День” (№235 от 24 декабря 2008 г.).

Отвечая на вопрос, использовала ли Украина должным образом помощь Международного валютного фонда, в частности, первого транша, посол отметил, что первым траншем кредита МВФ ставил целью укрепить доверие к украинской банковской системе. В.ТЕЙЛОР подчеркнул, что при наилучшем течении событий Украине даже не пришлось бы использовать эти средства. По его словам, они бы просто оставались в резерве.

„Но способ, который Национальный банк использовал свои собственные резервы для того, чтобы вливать деньги в банковскую систему и поддерживать курс валюты, был непрозрачным. Национальный банк не смог показать ясности стратегии в монетарной политике или же в политике обменного курса. И это, опять же, было еще усложнено разногласиями в заявлениях политиков”, – сказал посол.

Выражая мнение относительно того, как Украина справляется с финансовым экономическим кризисом, В.ТЕЙЛОР заметил, что одной из больших проблем, возникшей перед Украиной, является проблема стабильности валюты.

„Сила гривни является мерилом, насколько уверены в этой стране сами украинцы и мировые рынки. Показатели национальной валюты — это мерило того, насколько верят в страну люди внутри ее и за рубежом”, – заметил посол.

Он назвал очень важным единство позиции власти для стабилизации курса гривни.

„А когда люди слышат разницу в мнениях Президента, премьер-министра, председателя Национального банка относительно ситуации с национальной валютой, относительно экономического кризиса в целом, то они теряют уверенность в способность правительства, руководства давать адекватные ответы на эти вопросы — и это отражается на курсе национальной валюты”, - сказал В.ТЕЙЛОР.

По его мнению, нынешняя экономическая ситуация - это прекрасный повод для того, чтобы Украина стала сильнее.

„Президент отвечает за деятельность Национального банка, а премьер-министр несет ответственность за экономику. Чтобы укрепить Украину перед лицом этого экономического кризиса, монетарная и фискальная политика должны следовать единой линии. Они должны отвечать друг другу. Председатель Национального банка, министр финансов, Президент и премьер-министр должны все говорить одним голосом. И именно это даст уверенность рынкам, валюте, инвесторам и банкирам. И, что важнейшее — украинскому народу”, - отметил дипломат.