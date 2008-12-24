Литвин: НБУ отчитается

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает заслушать отчет Национального банка Украины на заседании парламента после того, как временная следственная комиссия ВР относительно деятельности НБУ наработает соответствующие материалы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пленарному заседании парламента в ответ на требование представителей фракции БЮТ уже в пятницу, 26 декабря, первым вопросом заслушать отчет Нацбанка и принять решение об отставке председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА и его первого заместителя Анатолия ШАПОВАЛОВА.

В.ЛИТВИН сказал: «Если материалы от комиссии поступят, то мы проведем заседание Согласительного совета и согласуем данный вопрос».