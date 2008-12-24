Парламент должен найти компромисс по госбюджету-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что парламент должен найти компромисс относительно принятия государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение глава государства выразил сегодня во время итоговой встречи с послами стран «Большой семерки».

В то же время он заметил, что проект бюджета на следующий год, который правительство предлагает принять, «вызывает большую обеспокоенность относительно его параметров, качества, сбалансированности».

«Я абсолютно убежден, что бюджет 2009 года может быть сбалансированным и эффективным только при одном условии, - когда состоится экономическая, социальная, фискальная реформы, которые сбалансируют расходы и доходы национального бюджета», - сказал Президент, заметив при этом, что сейчас основные макроэкономические прогнозы на следующий год пессимистичнее, нежели предусмотренные в проекте госбюджета-2009.

По словам В.ЮЩЕНКО, председатели областных советов, мэры городов и представители других институтов власти «высказывают несколько другие пожелания относительно его параметров».

Президент отметил, что именно поэтому в парламенте необходимо начать дискуссию относительно внесения изменений в проект настоящего документа.

«И моя цель - найти консолидацию всех политических сил в парламенте для принятия бюджета», - заметил В.ЮЩЕНКО, объяснив, что коалиция, созданная в парламенте, не сможет сама принять его. «Поэтому необходимо искать компромисс в более широком кругу политических сил в парламенте и по бюджету, и по социально-экономическим законам», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет Министров передал в Верховную Раду и представил проект государственного бюджета на 2009 год.

В тот же день фракция Партии регионов заявила, что не поддерживает правительственный проект бюджета на 2009 год.