НБУ сегодня купил у банков почти $34 миллиона
15:23, 30 января 2017Финансы
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Нацбанк покупал валюту по курсу 27,12 грн/долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 30 января, купил у банков 33,6 млн долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1244 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 33,9 млн долл.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 27,10/27,14 грн/долл.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 27,1208 грн/долл. Участники рынка заключили 212 сделок на 98,62 млн долл.
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