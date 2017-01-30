НБУ сегодня купил у банков почти $34 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 30 января, купил у банков 33,6 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1244 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 33,9 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 27,10/27,14 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 27,1208 грн/долл. Участники рынка заключили 212 сделок на 98,62 млн долл.