В России бюджет-2009 будет дефицитным

Государственный бюджет России на 2009 год впервые за последние 10 лет станет дефицитным, дефицит будет покрываться за счет средств резервного фонда.

Об этом сообщил помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ, передает РИА «Новости».

"Да, безусловно, будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли бюджет сверстан с дефицитом.

А.ДВОРКОВИЧ затруднился назвать конкретные цифры, сказав, что есть разные расчеты.

"Дефицит вызван падением цен на нефть, прежде всего, (поэтому) абсолютно логично использование средств резервного фонда для покрытия дефицита бюджета", - отметил помощник Президента РФ, напомнив, что резервный фонд создавался именно для этих целей.

Кроме этого, А.ДВОРКОВИЧ не исключил, что России придется прибегнуть к внешним рыночным заимствованиям для преодоления последствий глобального финансового кризиса, однако заверил, что речь не идет о заимствованиях у Международного валютного фонда и других подобных организаций.

"Теоретическую возможность (заимствований) не исключаем", - А.ДВОРКОВИЧ.

По его словам, речь не идет о возможных заимствованиях в ближайшее время, так как мировая финансовая система сама находится в плохом состоянии.

"Пока рынки находятся в плохом состоянии - в ближайшие несколько месяцев это неактуально", - пояснил он.

А.ДВОРКОВИЧ подчеркнул, что речь не идет о заимствованиях в международных финансовых организациях. "Речь идет о рыночных заимствованиях только", - сказал он.