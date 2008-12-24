Антикризисные программы стран ЕС недостаточны

Аналитик Международного валютного фонда Оливье Бланшар считает недостаточными программы национальных правительств по преодолению финансового и экономического кризиса и предлагает их доработать, передает Немецкая волна.

Правительства большинства западных стран намерены вложить многие миллиарды в спасение реального сектора экономики от разрастающегося финансового и экономического кризиса. Однако и это - недостаточно, считает Оливье Бланшар, ведущий эксперт по макроэкономике Международного валютного фонда. Дополнительные меры совершенно необходимы, считает он.

Национальные правительства и центральные банки стран должны задействовать все свои силы и возможности, чтобы предотвратить начало Великой депрессии, заявил эксперт МВФ 23 декабря в интервью французской газете Le Monde.

По словам Бланшара, может сложиться так, что для стимулирования экономики необходимо будет предоставить более 3 процентов валового внутреннего продукта. Для стран Евросоюза это означало бы удвоение необходимых инвестиций, поскольку на данный момент на преодоление последствий финансового и экономического кризиса предполагается затратить средства объемом примерно в 1,5 процента ВВП.

В данной ситуации разумнее строить мосты, чем снижать налоги, советует эксперт Уже сейчас следует обдумать, как эффективнее всего использовать средства, заложенные в конъюнктурных программах европейских правительств, подчеркивает эксперт.

По его мнению, в данной ситуации больше пользы принесут государственные инвестиции в такие проекты, как строительство новых мостов и ремонт школ, нежели уменьшение размеров налогообложения, сообщает агентство dpa. Налоговые льготы приведут скорее к тому, что граждане будут откладывать освободившиеся средства "на черный день", отметил он.

Германии эксперт отводит роль страны-пионера в преодолении рецессии Правительству ФРГ Бланшар отводит ключевую роль в преодолении рецессии. Он считает, что германским властям необходимо предпринимать больше мер для предотвращения затяжного экономического спада, сообщает информационное агентство Reuters.

При этом ФРГ должна представлять собой пример для других стран в вопросе преодоления кризиса. Иначе остальные государства будут медлить со своей реакцией на экономическую ситуацию, а это может привести к катастрофическим последствиям для Европы, уверен он.