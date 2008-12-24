Представители Банка России будут в банках

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, допускающий представителей Центробанка в банки для контроля за расходованием средств господдержки, передает Рейтер.

За принятие законопроекта проголосовали 390 депутатов, один воздержался, против не голосовал никто.

Во втором чтении депутаты хотели внести поправки в первоначальный вариант законопроекта, исключив из списка все банки, которые взяли деньги у государства в рамках антикризисных мер, кроме получателей кредитов ВЭБа, но неожиданно отказались от них.

В итоге законопроект, одобренный во втором чтении, включает банки, получившие кредиты Центробанка на срок более одного месяца, получателей средств бюджета, кредитов ВЭБа - как субординированных, так и на рефинансирование внешнего долга - а также банки, где Центробанк и Агентство по страхованию вкладов предотвратили банкротство.

Кредиты ВЭБа на рефинансирование внешнего долга и субординированные, на данный момент получило меньше десятка банков.

Число банков, допущенных к ликвидности, предоставляемой Центробанком, в том числе в виде беззалоговых аукционов на различные сроки, превышает сотню.