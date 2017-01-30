Фонд гарантирования назначил дополнительного ликвидатора банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил дополнительным ликвидатором банка «Михайловский» Владимира Гриценко, разделив полномочия по ликвидации финучреждения между ним и первым ликвидатором Александром Волковым.

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Как сообщается на сайте фонда, Гриценко будет отвечать за организацию правовой работы, проведение аудиторских проверок и юридических экспертиз, а также представлять банк в органах государственной власти. Остальные полномочия по ликвидации банка остаются у его первого ликвидатора Волкова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

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Кроме того, накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.