НБУ готовит законопроект о валютной либерализации

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики ожидает получить законопроект о валютной либерализации авторства Национального банка до конца марта 2017 года.

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Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина на своей странице в соцсети Facebook.

Также она отметила, что уже подготовлен пакет законопроектов, направленных на противодействие снижению налоговой базы и перемещению доходов за границу, которые позволят усовершенствовать процедуры контроля за трансфертным ценообразованием и выведением доходов за границу, ввести правила относительно контролируемых иностранных компаний, устранить злоупотребления с конвенциями об избежании двойного налогообложения, ограничить расходы по финансовым операциям со связанными лицами.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 1 декабря 2016 года представил концепцию новой модели валютного регулирования, первый законопроект в рамках которой обещал представить во втором квартале 2017 года.

Новая модель предполагает постепенное смягчение валютного регулирования в три этапа – снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций, снятие ограничений с портфельных инвестиций и потоков долгового капитала, а также всех препятствий для финансовых операций физических лиц за рубежом.