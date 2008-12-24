Парламент принял изменения к законам об использовании ГМО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием закона Украины “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 413 народных депутатов из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что экологической экспертизе подлежит документация о генетически модифицированных организмах, которые предназначаются для использования в открытой системе.

Государственному контролю надлежат использование и охрана земель, недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, лесов и другой растительности, животного мира, морской среды и природных ресурсов территориальных вод, континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны республики, природных территорий и объектов, подлежащих особой охране, состояние окружающей природной среды, а также соблюдение мер биологической и генетической безопасности относительно биологических объектов окружающей природной среды при создании, исследовании и практическом использовании генетически модифицированных организмов в открытой системе.

Определено, что производство и использование новых штаммов микроорганизмов и других биологически активных веществ, а также генетически модифицированных организмов, продукции, полученной с использованием генетических модифицированных организмов осуществляется только после проведения комплексных исследований их влияния на здоровье людей и окружающей природной среды по разрешению специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам здравоохранения и специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам экологии и природных ресурсов.