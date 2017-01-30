Гривня закрыла межбанк на отметке 27,14 за доллар

В понедельник, 30 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,14 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8669/28,9095 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4508/0,4519 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1190 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 420 сделок на сумму 253,34 млн долл.