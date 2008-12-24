Тимошенко: НБУ отказался рефинансировать госбанки

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что Нацбанк отказался рефинансировать государственные банки, готовые финансировать дефицит бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров Украины.

«Национальный банк отказался рефинансировать те банки, которые согласились прокредитовать плановый дефицит бюджета, и это ставит на грань срыва выполнение бюджета Украины», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер-министр уточнила, что Нацбанк выделил более 11 млрд. грн. на рефинансирование банков, контролируемых Дмитрием Фирташем. «На данный момент профинансировано 600 млн. дефицита бюджета, по сравнению с 11 миллиардами, выданными на мошеннические операции. Так работает сегодня Президент, так он дает поручения Национальному банку, и так в Национальном банке сегодня работают два человека – господин Стельмах и господин Шаповалов. Я хотела бы, чтобы эти вещи были прекращены», - подчеркнула глава правительства.