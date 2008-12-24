Яценюк: Госбюджет-2009 будет исключительно политическим

Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк считает, что государственный бюджет на 2009 год будет политическим, а не экономическим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«К большому сожалению, сейчас закон о государственном бюджете будет исключительно политическим, а не экономическим», - сказал А.Яценюк, объяснив это тем, что «президентская гонка началась, и теперь каждый будет декларировать, кто больше любит украинский народ».

В то же время он выразил уверенность, что парламент примет бюджет на следующий год до конца текущего года. «У нас, собственно, каждый год государственный бюджет принимается практически в последнюю неделю перед новым годом. Здесь нет ничего странного, и я бы не выступал с критикой правительства», - сказал экс-спикер.

В то же время А.Яценюк заметил, что госбюджет должен базироваться на реальных макропоказателях. «Мы не можем заведомо завышать показатели доходов, понимая, что в первом квартале у нас будет просто провал», - добавил он.

Также А.Яценюк выразил обеспокоенность отсутствием министра финансов на презентации бюджета.

Кроме того, он заметил, что в поданном вчера проекте госбюджета не учтено стимулирование отечественной автомобильной отрасли. По словам А.Яценюка, в Украине необходимо создать внутренний рынок спроса на отечественные автомобили, ввести условия, согласно которым государство компенсировало бы проценты по кредитам на автомобили для людей, которые хотят приобрести именно отечественный автомобиль. Аналогичные условия нужно ввести и относительно ипотечного кредитования.

«Если ты покупаешь квартиру, государство тебе должно компенсировать процентную ставку», - считает А.Яценюк.

Кроме того, он заметил, что необходимо реструктуризировать долги клиентов перед коммерческими банками.

«Потому что те предложения, которые звучат: «Давайте введем мораторий, и не будем погашать кредиты», - это завершится невозвращением депозитов, никто никого не будет кредитовать, и мы заморозим экономику вообще», - убежден А.Яценюк.