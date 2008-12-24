Премьер указала Президенту ”на дверь”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО срочного увольнения главы Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА, в связи с тем, что Нацбанк, по ее мнению, продолжает политику девальвации гривни.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

“Глава Национального банка СТЕЛЬМАХ продолжает уничтожать гривню такими нелогичными интервенциями на валютный рынок. Именно поэтому я сейчас требую от Президента страны срочного увольнения главы Национального банка СТЕЛЬМАХА, срочного увольнения”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что в случае, если В.ЮЩЕНКО не отреагирует на ее требование, то вся персональная ответственность за курсовую политику ложится на Президента Украины. “Это персональная ответственность Президента, и он должен отчитаться за это перед обществом”, - подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что замена председателя НБУ приведет к стабилизации курса гривни на уровне 6-6,5 грн. Глава правительства призвала всех участников валютного рынка не принимать участия “в паниках и истериках, которые они (Президент Украины и глава Нацбанка – УНИАН) навязывают”.

Глава правительства по-прежнему считает, что существующая игра на курсе гривня-доллар была направлена на доведение страны до объявления дефолта, введение прямого президентского правления и, таким образом, продление властных полномочий В.ЮЩЕНКО в должности Президента.

“После того, что сейчас происходит в Верховной Раде по работе временной следственной комиссии, в Национальном банке Президент и его команда продолжают все это делать и дальше. Это высшая степень цинизма по отношению к Украине. Больше, чем Президент и его команда, им управляемый Национальный банк, национальные интересы Украины, Украину и ее будущее никто так не уничтожал”, - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что Национальный банк отказался рефинансировать государственные банки, которые готовы кредитовать дефицит бюджета.

«Национальный банк отказался рефинансировать те банки, которые согласились прокредитовать плановый дефицит бюджета, и это ставит на грань срыва выполнение бюджета Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что Нацбанк выделил более 11 млрд. грн. на рефинансирование банков, контролируемых Дмитрием ФИРТАШЕМ. «На данный момент профинансировано 600 млн. дефицита бюджета, по сравнению с 11 миллиардами, выданными на мошеннические операции. Так работает сегодня Президент, так он дает поручения Национальному банку, и так в Национальном банке сегодня работают два человека – господин СТЕЛЬМАХ и господин ШАПОВАЛОВ. Я хотела бы, чтобы эти вещи были прекращены», - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр считает, что в условиях кризиса девальвация гривни не должна превышать 15%.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, отвечая на вопрос, выдвигал ли Международный валютный фонд при выделении кредита Украине в размере 16,5 млрд. долларов требование об обязательном проведении девальвации гривни.

«Девальвация была бы разумной и для Украины, чтобы сбалансировать импорт-экспорт, чтобы не допустить дисбалансов на валютном рынке. Но то, что мы видим сегодня, падение в два раза – это никакими меморандумами, никакими расчетами абсолютно не предусмотрено и не обосновано. Это последствия крупных спекулятивных операций, а не объективных макроэкономических регуляторов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что Международный валютный фонд не выдвигал никаких требований Украине по девальвации национальной валюты.

«Девальвация уменьшает стоимость национальной валюты приблизительно на 5%, максимум – на 15%», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также заявила, что Президент должен уйти в отставку самостоятельно, не дожидаясь процедуры импичмента.

“Если у него осталась еще хоть капля совести, если он запутался со всеми этими коррупционными действиями (связанными с Нацбанком – УНИАН), он обязан сам подать в отставку и уйти со своей должности, не перегружая такой процедурой (импичмента – УНИАН) парламент и другие органы власти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что она лично и БЮТ будут внимательно наблюдать за работой Национального банка. “И если в Национальном банке сейчас ничего не изменится – не будет отставлено правление, и не будет нормальной политики, мы будем советоваться с депутатскими фракциями, что делать в такой ситуации, когда Президент не подаст СТЕЛЬМАХА на увольнение”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, будут ли со стороны БЮТ какие-то действия по инициированию импичмента Президента.

Напомним, 20 декабря на брифинге в Кабмине премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

Премьер отметила, что из 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возврат депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного курса. Затем, с учетом роста курса планировалось перевести валютные средства в гривню и после укрепления гривни на уровне приблизительно 6 грн. за доллар вновь перевести в валюту.

«Они планировали через такую сделку купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ждать, пока (курс - УНИАН) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ, его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА, который был ассистентом всей этой сделки», - заявила премьер.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в текущем году дефицита доллара в Украине не было, и при наличии 131,8 млрд. долларов спрос был лишь на 84,9 млрд. долларов. «Эти цифры доказывают, что никакого дефицита доллара на внутреннем рынке Украины не было», - сказала она.

Премьер-министр заявила, что требует от Президента немедленно уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА. По ее словам, фракция БЮТ будет настаивать на увольнении главы НБУ парламентом без соответствующего представления Президента.

Между тем, известный бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ 21 декабря заявил, что подает в суд на премьер-министра за обвинение банка «Надра» в финансовых сделках.

Бизнесмен подчеркнул, что премьер выдвинула очень серьезные обвинения банку и он не имеет права молчать. «Банк «Надра» - это пятый банк в стране, третьей по объему наличной сети, то есть это банк, в сущности, для населения, поэтому очень важно, чтобы банк работал нормально», - сказал он.

По словам Д.ФИРТАША, все средства от Национального банка Украины банком были получены под его личную гарантию. Он подчеркнул, что они пошли на выплату вкладчикам и выплату внешних долгов.

Кроме того, Д.ФИРТАШ подчеркнул, что этот иск будет и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».