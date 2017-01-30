Доллар и евро подешевеют: Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2711.9036 (30 января – 2719.2242)

100 EUR – 2882.7535 (30 января – 2904.4034)

10 RUR – 4.5077 (30 января – 4.5080)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,14 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8669/28,9095 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4508/0,4519 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1190 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 420 сделок на сумму 253,34 млн долл.