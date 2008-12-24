Для сохранения стабильности Китай переориентирует экспорт

Китай планирует для сохранения стабильности экономики переориентировать экспорт, рынки которых в меньшей степени подвержены негативному влиянию мирового финансового кризиса. Как сообщает РИА «Новости», об этом пишут сегодня местные СМИ со ссылкой на заявление министра коммерции КНР Чэнь Дэмина.

"Нам необходимо активно действовать на других рынках с тем, чтобы сократить потери экспорта в три ведущие экономики мира", - цитирует словам министра газета "Чайна Дэйли".

По его словам, предстоящий год рисует "мрачные перспективы для китайского экспорта". По его мнению, "экспорт в развивающиеся рынки сегодня также становится все более сложной задачей".

Чэнь Дэмин, выступая во вторник на рабочем совещании в Пекине, напомнил, что в настоящее время более 60% китайского экспорта приходится на США, ЕС и Японию, страны, наиболее сильно пострадавшие от мирового финансового кризиса. В этой связи он призвал китайский бизнес "всецело осознать значение развивающихся рынков" в Азии, Среднем Востоке и Южной Америке.

По последним данным, на фоне мирового кризиса обороты торговли Китая с развивающимися странами показывают уверенный рост. За 11 месяцев текущего года товарооборот между КНР и Индией увеличился на 41,6% и достиг показателя 48,8 миллиарда долларов. Для сравнения: американо-китайская торговля выросла в этот же период лишь на 11,6%.

Данные китайского таможенного управления свидетельствуют, что в ноябре в условиях мирового финансового кризиса впервые с 2001 года было зафиксировано сокращение объемов экспорта. В ноябре текущего года экспорт Китая составил 114,99 миллиарда долларов, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2007 года.