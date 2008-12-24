Шлапак: Проект Бюджета-2009 требует существенной доработки

Предложенный правительством проект Государственного бюджета на 2009 год имеет ряд существенных недостатков и их важно учесть при доработке этого документа, которая начинается сегодня в Бюджетном комитете Верховной Рады. Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, А.Шлапак очертил основные замечания к внесенному правительством в ВР проекту Госбюджета. В частности, речь идет о предусмотренном в нем росте ВВП на 0,4%. «По-моему, мы имеем банальное приукрашивание картины на следующий год, - сказал он. - ...По меньшей мере, 18 млрд. грн. доходной части бюджета дописано».

Он обратил внимание на то, что в проекте бюджета уже учтены дополнительные доходы и сэкономленные расходы из 17 законопроектов, которые поданы в парламент, но еще не приняты им. Речь идет, в частности, о проектах законов, которые предусматривают повышение акцизного налога и налога с владельцев транспортных средств, изменение механизма патентования АЗС, увеличение ставок на ликероводочные и табачные изделия. «По моему мнению, поднятие ставок, акцизов в первую очередь при падении экономики и уменьшении потребления вряд ли даст такой эффект, на который рассчитывает Минфин. Мы вряд ли получим дополнительные доходы», - сказал А.Шлапак.

Он обратил отдельное внимание на то, что в документе отсутствуют исходные данные по заложенной цене на газ в 2009 году, политике правительства относительно естественных монополий и т.п. - при том, что именно исходя из них можно сделать выводы о сбалансированности местных бюджетов и бюджетов естественных монополий (в частности НАК «Нафтогаз Украины»). «Ответов в этом бюджете мы не получили. Я имею надежду, что сегодня народные депутаты в Бюджетном комитете смогут получить такие данные, поскольку без них говорить о прозрачности и достоверности бюджета не приходится», - сказал А.Шлапак.

Первый заместитель главы Секретариата также отметил, что правительство предлагает почти вдвое увеличить в следующем году государственный долг – по состоянию на 1 ноября он составлял почти 95,7 млрд. грн., а в проекте бюджета есть предложение увеличить его почти на 104 млрд. «То есть уже нужно быть готовым к тому, что значительная часть бюджета будет финансироваться за счет существенного резкого увеличения государственного долга - чего у нас раньше не наблюдалось», - объяснил А.Шлапак.

Больше всего замечаний, по его словам, вызывает расходная часть проекта бюджета, в частности, тема социальных стандартов. Он напомнил, что в 2008 году общая сумма, которую недополучат украинские пенсионеры с пенсиями на уровне прожиточного минимума (а таких около 70%), из-за неправильного исчисления правительством уровня инфляции, составит 840 грн.

"Было бы, безусловно, правильным шагом пересчитать все это по состоянию на 1 января, однако этого не делается", - отметил А.Шлапак. «Опять самые бедные слои населения будут недополучать то, что им принадлежит», - сказал он, обратив внимание, что впервые за много лет в бюджете напрямую планируется покрывать дефицит Пенсионного фонда (около 13 млрд. грн.).

Кроме того, отметил А.Шлапак, в проекте предлагается финансирование практически всех инвестиционных программ из Стабилизационного фонда - и это при том, что источники его наполнения (приватизация и заимствование) стоят теперь под большим вопросом.

А.Шлапак также отметил, что ничего не меняется в проекте бюджета в вопросе межбюджетных отношений. Необходимо было бы значительную часть программ финансировать на местах - вместо этого эти программы просто забраны у профильных министерств и переданы Минфину, отметил он.

«В целом бюджет существенным образом отличается от бюджетов предыдущих лет, учитывая чрезвычайную ситуацию, в которой будет работать экономика нашего государства в будущем году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета на 2009 год, представленный 23 декабря правительством. Кабинет министров Украины разработал проект Госбюджета на 2009 год с доходами на уровне 237,5 млрд. грн. и расходами – 265,6 млрд. грн. Дефицит составит 2,96 % ВВП, или 31 млрд. грн.

Согласно прогнозам, по итогам 2008 года объем китайской внешней торговли увеличится на 18% и достигнет 2,5 триллиона долларов, передает РИА "Новости".