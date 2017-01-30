Экс-глава правления банка "Михайловский" сбежал из-под ареста - СМИ

27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе "Михайловского", который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск, передает FinClub со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Судья уже удовлетворил это прошение.

Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Игоря Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался прокомментировать информацию.

Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Игоря Дорошенко с семьей уехать в Канаду. "Его жена подбирает там садик для детей", - рассказывал собеседник издания.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.