Российские идеи от безденежья: курс рубля хотят снизить на 10%

В России опубликованы расчеты Минфина по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля "временного бюджетного правила": при цене нефти $55 за баррель расчетный равновесный курс рубля составит без конвертации сверхплановых доходов 58,05 руб./$, при реализации этой политики — 64,9 руб./$. Бюджет, согласно этим расчетам, балансируется при цене нефти около $58 за баррель и курсе около 64 руб./$. Фактически финансовое министерство предполагает девальвацию рубля в нынешней ситуации ориентировочно на 10%, пишет "Коммерсант".

После совещания у Путина 18 января с середины февраля вводится в действие временное, до принятия поправок в БК, бюджетное правило в жестком варианте. Бюджет на 2017 год, рассчитанный исходя из цены нефти в $40 за баррель, не правится. Минфин через операции ЦБ хранит на валютных счетах казначейства в Банке России сверхдоходы от экспорта нефти и готов тратить их (в накопленных объемах) вне зависимости от расходования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) при падении нефти ниже уровня $40.

Читайте такжеРоссия катится в тартарары: каждый третий россиянин имеет все шансы стать нищимИсходя из расчетов Минфина, при нефти по $40 за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 руб./$ (дефицит федерального бюджета — 3,1% ВВП, траты резервных фондов — 1,8 трлн руб.). При текущей цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд руб. (что предполагает неиспользование ФНБ в 2017 году). При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 руб./$.

Логика расчетов Минфина предполагает, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в $76 и выше. При управляемой девальвации рубля, формально не затрагивающей режим свободного плавания, бюджет полностью балансируется (нулевой дефицит) при цене нефти порядка $61 за баррель, отказ от использования суверенных фондов возможен в 2017 году при цене нефти около $61 за баррель. Без бюджетного правила суверенные фонды будут пополняться при цене нефти выше примерно $62 за баррель, с применением правила — при цене выше $53.

Согласно расчетам Минфина, текущий курсовой уровень, порядка 60 руб./$, считается невозможным. При реализации "бюджетного правила" он достигнет этого уровня при нефти около $75-80 при профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн руб. Таким образом, заявления Минфина и ЦБ о том, что бюджетное правило "в целом" не окажет влияния на курс рубля, собственными расчетами финансового ведомства убедительно опровергается.