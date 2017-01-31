В Украине в январе закрылись 129 тысяч частных предпринимателей - Гройсман

В Украине в январе закрылись порядка 129 тыс. частных предпринимателей, но из них порядка 112 тыс. вообще не вели никакой деятельности и не платили налогов и взносов в Пенсионный фонд.

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Об этом в эфире телеканала ICTV сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Закрыты за этот период, за январь, 129 тыс. предпринимателей, их документов, скажем так. Из них 112 тысяч вообще не вели никакой деятельности. Кто-то когда-то зарегистрировался и ничего потом не делал. Но что говорит нам законодательство? А законодательство предполагает, что если ты предприниматель, то заплати хотя бы взносы в Пенсионный фонд. Ведь когда закончишь свою деятельность - придешь за пенсией. И почему ты должен забрать рабочую пенсию у того, кто платил взносы?».

При этом Гройсман напомнил, что в целом в Украине работают более 2 млн предприятий и предпринимателей. «И нет тут никакой трагедии», - отметил глава правительства, комментируя цифры закрытых предприятий. «Предприятия закрываются и открываются. И вот цифры: за последнее время закрылись 16,8 тыс. предприятий, а открылись более 23 тыс. Никаких негативных тенденций нет, но нам все время пытаются донести информацию о том, что все пропало», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января отдельные категории физических лиц – предпринимателей (ФЛП), в частности, второй и третьей групп, будут платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли; при этом первая группа «упрощенцев» имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.

Эксперты называют эту норму контрпродуктивной, так как она может увести в тень тех предпринимателей, которые вели предпринимательскую деятельность эпизодично и платили налоги тогда, когда имели прибыль. Это нововведение уже привело к тому, что украинские частные предприниматели в последние дни 2016 года стали массово закрывать свой временно простаивающий бизнес. Сами предприниматели подозревают, что предновогодняя инициатива и была предпринята с целью застать их врасплох и заставить замешкавшихся уплатить ЕСВ за первый квартал 2017 года, так как налог платится поквартально.