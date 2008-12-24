Собственник «Проминвестбанка» определится после Нового года

В первых числах января 2009 года решится вопрос о том, кто станет собственником «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко, отметив, что эту информацию получил вчера в Киеве на встрече с Президентом Виктором Ющенко.

«В конце, когда Президент подводил итоги 5-часовой встречи с мэрами городов, он сказал, что, во-первых, «Проминвестбанк» сегодня никому не должен - ни государству, ни вкладчикам, - рассказал мэр. - И второе, заканчивается международный аудит, и 5 января (банковские структуры будут в это время работать, а может, это случится после 7 января) будет окончательно решен вопрос о новом собственнике этого банка».

А. Лукьянченко пояснил: «Будет ли это какой-то собственник, или же банк будет национализирован, возвратится в государственную собственность, пока точка не поставлена». И добавил: «Цена вопроса, чтобы решить его в ту или иную сторону, колеблется от 3,5 до 4 млрд. грн., такова стоимость активов банка».

Как сообщалось ранее, 16 декабря руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман Жуковский заявил, что единственный выход из ситуации – «быстро национализировать ПИБ, используя механизм, предусмотренный президентским антикризисным законом». «Для этого необходимо, чтобы Кабинет Министров Украины срочно принял решение о вхождении государства в капитал этого банка, а Министерство финансов на основании этого решения приобрело акции дополнительной эмиссии», - добавил.

По словам Р.Жуковского, в случае такого развития событий, международные финансовые структуры, такие как ЕБРР и Всемирный банк, готовы предоставить необходимое финансирование, в том числе для преобразования ПИБа в банк развития.

Оперативно национализировав «Проминвестбанк», Украина докажет мировому финансовому сообществу способность эффективно решать проблемы внутренней экономики. Вместе с тем, затягивая с данным решением, государство рискует лишиться финансовой поддержки МВФ.

По словам Р.Жуковского, отсутствие прогресса в решении вопроса ПИБ не только может привести к досрочному прекращению программы с МВФ. Вследствие этого Украина потеряет больше доверия инвесторов, чем в случае, если бы у государства этой программы поддержки вообще не было.

Р.Жуковский также отметил, что вместо решения проблем банка сегодня распространяются сообщения о том, что якобы владельцами Проминвестбанка заключено соглашение с российским Внешторгбанком о внесении необходимого финансирования.

«Это - дежурная попытка затянуть процесс, поскольку единственным субъектом, уполномоченным на сегодняшний день заключать любые соглашения от имени банка, является временный администратор, назначенный Национальным банком», - подчеркнул руководитель экономического подразделения Секретариата Президента Украины.

В то же время, как сообщал УНИАН, 16 декабря временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК сообщил журналистам о том, что акционеры «Проминвестбанка», а именно Slav AG, и российский «Внешэкономбанк» договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении ПИБа.

По его словам, холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры владеет 34% акций банка, о чем свидетельствует информация регистратора, а еще 34% акций переданы холдингу в управление семьей МАТВИЕНКО.

«Что касается 34%, то они не проданы, они переданы по доверенности в управление... Я так понимаю, что любая доверенность может быть отозвана», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, с юридической точки зрения говорить об одном собственнике, который владеет 68% акций банка, сейчас нельзя, но можно говорить об акционере, который имеет 68% голосов.

Напомним, временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. гривень.

11 декабря было принято решение о закрытии дополнительной эмиссии акций на 900 млн. грн. как таковой, что не состоялась, сообщил временный администратор Владимир КРОТЮК.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

В ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест» приобрел 34% акций «Проминвестбанка», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

По информации В.КРОТЮКА, собственником 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициаром контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

В СМИ владельцами Slav AG называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.