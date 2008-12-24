Тимошенко заявляет о новых махинациях НБУ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что располагает информацией о новых махинациях руководства Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что в понедельник, 22 декабря, первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на собрании правления Нацбанка поставил на голосование вопрос о выделении банку «Надра» дополнительно в качестве рефинансирования 2,5 млрд. грн., однако члены правления выступили против такого решения. Они отметили, что «не могут голосовать и давать еще 2,5 млрд. к тем 7-ми, которые уже выданы банку «Надра», потому что из 7,1 млрд., которые выданы ФИРТАШУ (Дмитрий ФИРТАШ – собственник банка «Надра» - УНИАН), не обеспечены никакими залогами, никакими документами, никакими гарантиями более 4 млрд.грн.».

После того, как правление отказалось выделять такую сумму денег, по словам премьера, Д.ШАПОВАЛОВ предложил выделить 1,5 млрд. грн., однако и это предложение не прошло.

«Доторговались до того, что правление Нацбанка даже 300 млн. грн. банку «Надра» отказалось выдать в качестве рефинансирования, потому что никто не хочет при изменении власти сидеть за решеткой. Но, в то же время, ШАПОВАЛОВ не успокоился и начал под этим решением, о выделении 2,5 млрд. грн. на банк «Надра», собирать подписи каждого члена правления, додавливая их (членов – УНИАН) в режиме личных встреч и звонков, в том числе, и на самом высшем уровне власти. Но на этом они не успокоились. Они подключили целую сеть коммерческих банков, за которыми стоит ФИРТАШ, для таких же махинаций», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В эту «сеть», по ее информации, входит «Родовид Банк», получивший рефинансирование в размере 2,172 млрд. грн., «который также обслуживает все махинации господина ФИРТАША, и по выделению этого рефинансирования … лично обращались БАЛОГА и ГЕЛЕТЕЙ (Виктор БАЛОГА - глава Секретариата президента, Валерий ГЕЛЕТЕЙ - руководитель Управления государственной охраны)». Также в эту «сеть» входят, по словам премьера, «Альфа-Банк» - 398 млн. грн., «Укргазбанк» – 1, 228 млрд грн., банк «Клиринговый дом» – 174 млн. грн., «Еврогазбанк» – 25 млн. грн. и «Мистобанк» – 50 млн. грн.

«Всего на эти банки было взято более 4 млрд грн… Всего мы имеем 7,1 (для банка «Надра» - УНИАН) и 4 - это по сути дела более 11 млрд. грн… Всего было рефинансирование 40 млрд. грн. Я хочу, чтобы вы поняли, какие махинации только через одного человека и через команду Президента пошли на обрушение гривни и зарабатывание денег на обрушении гривни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что вся имеющаяся у нее информация будет передана в специальную следственную комиссию Верховной Рады.

Напомним, 20 декабря на брифинге в Кабмине премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

Премьер отметила, что из 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возврат депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного курса. Затем, с учетом роста курса планировалось перевести валютные средства в гривню и после укрепления гривни на уровне приблизительно 6 грн. за доллар вновь перевести в валюту.

«Они планировали через такую сделку купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ждать, пока (курс - УНИАН) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ, его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА, который был ассистентом всей этой сделки», - заявила премьер.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в текущем году дефицита доллара в Украине не было, и при наличии 131,8 млрд. долларов спрос был лишь на 84,9 млрд. долларов. «Эти цифры доказывают, что никакого дефицита доллара на внутреннем рынке Украины не было», - сказала она.

Между тем, известный бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ 21 декабря заявил, что подает в суд на премьер-министра за обвинение банка «Надра» в финансовых сделках.

Бизнесмен подчеркнул, что премьер выдвинула очень серьезные обвинения банку и он не имеет права молчать. «Банк «Надра» - это пятый банк в стране, третьей по объему наличной сети, то есть это банк, в сущности, для населения, поэтому очень важно, чтобы банк работал нормально», - сказал он.

По словам Д.ФИРТАША, все средства от Национального банка Украины банком были получены под его личную гарантию. Он подчеркнул, что они пошли на выплату вкладчикам и выплату внешних долгов.

Кроме того, Д.ФИРТАШ подчеркнул, что этот иск будет и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».