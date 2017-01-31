Прокуратура и СБУ ищут экс-главу банка "Михайловский" - суд дал разрешение на задержание

Прокуратура получила разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский" Игоря Дорошенко.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, по ходатайству ведомства суд дал разрешение на задержание Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

«В пятницу, 27 января, И.Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества, ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства)», - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что «проверкой информации о болезни И.Дорошенко, предоставленной его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации».

В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и выполнения решения суда о его задержании.

По словам Дорошенко, он с четверга находится в больнице. «Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем. Спасибо за поддержку!», - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее о госпитализации банкира также сообщала в соцсети его супруга Эльмира Дорошенко. «В связи с резким ухудшением состояния здоровья мой муж Дорошенко И.В. на днях был госпитализирован и находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений г. Киева», - писала она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 23 мая 2016 года года заявил о решении отнести банк «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенные им сомнительные операции с депозитами физических лиц.

В августе Нацполиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-председателя правления правления банка «Михайловский» Дорошенко, подозреваемого в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Позже суд изменил Дорошенко меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.