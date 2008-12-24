«Юлину тысячу» получила только половина вкладчиков

Компенсацию по вкладам Сбербанка СССР в 2008 году получили только половина из обратившихся вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак на пресс-конференции в среду.

По его информации, в "Ощадбанк" за компенсацией обратилось 12,523 млн. граждан. Количество вкладчиков, которые получили компенсацию в 1 тыс. гривень, составляет 6,388 млн. человек. «То есть, почти 6 млн. вкладчиков не получило в этом году обещанных денег. Они стоят в очереди, им дали такие бумажки и говорят: зайдите через месяц, через два, через три, мы вам их выплатим», - сказал А.Шлапак.

По его словам, если учесть, что в бюджете-2009 на возвращение утраченных вкладов запланировано 250 млн. гривень, это позволит получить компенсацию около 270 тыс. человек. «Таким образом, через год у нас останется 5,8 млн. человек, которым еще в 2008 году были обещаны выплаты, и которым выплаты не будут осуществлены. Это говорит о том, что никакие бюджетные расходы не должны проводиться с «кандачка"... Мы можем привести к ситуации, которая называется обманом наших людей», - констатировал А.Шлапак.

Как сообщалось, правительство Юлии Тимошенко заявило о намерении в 2008 году возвратить гражданам Украины - вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. гривень.

По данным Секретариата Президента, по состоянию на 19 декабря т.г. выплаченная сумма вкладчикам составила 5,857 млрд. грн.

По данным "Ощадбанка", последний транш на выплату компенсаций вкладчикам Министерство финансов перечислило 17 сентября в сумме 30 млн. гривень, а 27 ноября – 10 млн. гривень на выплату компенсации наследникам вкладчиков.