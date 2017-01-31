Эксперт объяснил, как превратить пенсионные отчисления на инвестиции

Об этом рассказал в эфире ТРК «Киев» лидер Аграрной партии, экономист Виталий Скоцик.

По его мнению, ситуация с Пенсионным фондом уже является критической, и этот кризис может иметь тяжелые последствия в перспективе.

«По оценкам министра социальной политики Андрея Ревы, дефицит Пенсионного фонда, то есть нехватка средств в 2017 году составит 141 млрд. грн. Это примерно одна пятая часть расходов всего бюджета Украины. Эта ситуация будет с каждым годом обостряться, потому что у нас растет количество пенсионеров. Сегодня на 15 млн работающих украинцев приходится примерно 12 млн пенсионеров», - подчеркнул Виталий Скоцик.

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Солидарная система, которая действует в Украине, не решит проблемы пенсионного обеспечения. Уже в ближайшее время может сложиться ситуация, когда не будет откуда платить пенсии. Особенно это грозит тем, кому сейчас 35-40 лет – они могут вообще остаться без пенсий в будущем, считает экономист.

«Надо активно развивать накопительную систему, как государственную, так и негосударственную. Но украинская власть вместо того, чтобы стимулировать негосударственные пенсионные накопления, облагает их налогами. Значительная часть доходов (60%) от договоров долгосрочного пенсионного обеспечения и договорам страхования жизни облагается налогом на доходы физлиц. При этом не учитывается то, что человек уже уплатил с этих денег налог, когда работала», - говорит Виталий Скоцик.

Как следствие, украинцы не доверяют свои средства «на старость» ни нестабильным банкам, ни государственной пенсионной системе, ни негосударственным финансовым учреждениям. Поэтому, по разным оценкам, граждане держат «под матрасом» от $ 40 млрд до 50 млрд, добавил Виталий Скоцик.

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«Мы имеем ресурс, который составляет 5-10 траншей МВФ. Через неразумную власть мы его не используем, но серьезно обсуждаем тему продажи национального богатства, которым является земля. Украинское государство должно поощрить людей вкладывать в негосударственную пенсионную систему двумя способами. Первый — прекратить облагать налогом тех людей, которые думают о старости сейчас. Второй — максимально упростить возможность работодателя оплачивать для своих работников договоры негосударственного пенсионного страхования и страхования жизни и разрешить относить эти взносы на затраты, уменьшая налоговую базу», - убежден Виталий Скоцик.

Он напомнил, что львиная доля инвестиций, которые привели к росту Великобритании, США, Ирландии в 1980-х, была получена как раз из частных пенсионных отчислений.

«По сути, это кредит для собственной экономики под небольшой процент на 15-20 лет. Лучших условий не найти. Даже, если мы привлечем одну пятую из тех $40-50 млрд в нашу экономику, то нам станут не нужны внешние заимствования», - подытожил Виталий Скоцик.