Кризис укрепит финансы и снизит экспортную зависимость РФ

Президент России Дмитрий Медведев считает, что кризис, спровоцированный мировой финансовой нестабильностью, поможет повысить эффективность российской экономики, снизить ее зависимость от экспорта сырья и приведет к укреплению финансового сектора. "Крайне важно было бы, чтобы Россия вышла из этого кризиса не ослабленной, а укрепившейся. Потому что кризис - это не только досадные проблемы: уменьшение количества денег, уменьшение объема инвестиций, остановка каких-то производств, - но это и новые возможности", - сказал президент РФ в интервью ведущим российским телеканалам. Как передает РИА «Новости», президент признал, что российская экономика не идеальна, но ее необходимо постараться сделать более эффективной, оптимизировать, создать новые рабочие места. "Вот мы говорим о безработице, но это же палка о двух концах. У нас огромное количество вакансий, которые не заполнены. То есть безработица всегда носит конкретный характер. А нам нужно заполнять вакансии, причем очень значимые, важные для развития нашей страны, для развития производства, для создания инфраструктуры, укрепления реального сектора", - сказал он. Медведев также отметил, что необходимо укрепить финансовый сектор, поскольку российская банковская система - система переходного периода. "Нам нужны более мощные банки, более готовые к тому, чтобы решать проблемы внутреннего порядка, но в то же время - банки, которые получают и государственную поддержку, и имеют возможность решать текущие задачи", - сказал президент. Он не стал давать прогнозов по поводу того, сколько продлится нынешний кризис. "Я, конечно, не буду строить никаких прогнозов, это было бы с моей стороны безответственно. Но я могу сказать, во-первых, что у этого кризиса не очень понятные закономерности, и существуют какие-то надежды на то, что если он так быстро начался, то, при наличии консолидированной позиции в государствах, создании контуров новой финансовой архитектуры, может быть, его окончание будет даже чуть быстрее, чем мы себе предполагаем", - сказал Медведев.