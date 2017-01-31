Неплатежеспособным "Платинум Банком" заинтересовались два инвестора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил две заявки потенциальных инвесторов на доступ к финансовой отчетности и документам неплатежеспособного «Платинум Банка».

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Как сообщила пресс-служба фонда, срок подачи конкурсных предложений инвесторов, заинтересованных в выведении банка с рынка, продлен до 6 февраля, а срок рассмотрения конкурсных предложений – до 9 февраля 2017 года.

Отмечается, что фонд начнет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам «Платинум Банка» независимо от результатов конкурса в установленные сроки, или в третьей декаде февраля.

Также сообщается, что Фонд гарантирования продолжает формировать реестр выплат, но уже очевидно, что около 99% вкладчиков «Платинум Банка» смогут получить свои средства в полном объеме.

Фонд напомнил, что «Платинум» стал первым банком, где гарантированная сумма будет выплачиваться физическим лицам - предпринимателям.

По оценкам Фонда гарантирования, сумма средств физлиц к возмещению по состоянию на 11 января составляла около 4,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.

«Платинум банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года.

Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия «Платинум Банка» Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.