Экономика еврозоны за год выросла на 1,8%
13:36, 31 января 2017Финансы
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Совокупный рост ВВП Евросоюза по итогам четвертого квартала составил 0,6% в квартальном выражении и 1,9% - в годовом.
Иллюстрация REUTERS
Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой, предварительной оценке, в четвертом квартале 2016 года составил 0,5% в квартальном выражении и 1,8% - в годовом.
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Об этом сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат, передает Прайм.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,5% в квартальном выражении и 1,7% - в годовом.
В третьем квартале рост экономики валютного союза составлял 1,7% в годовом выражении и 0,3% - в квартальном.
Совокупный рост ВВП Евросоюза по итогам четвертого квартала составил 0,6% в квартальном выражении и 1,9% - в годовом.
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